Navios de guerra americanos possuem lançadores de mísseis - Reprodução / X

Navios de guerra americanos possuem lançadores de mísseisReprodução / X

Publicado 04/05/2026 13:01

Dois navios de guerra americanos, destróieres com lançadores de mísseis, entraram no Golfo como parte de uma missão destinada a escoltar navios mercantes pelo Estreito de Ormuz, informou o Exército dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (04).

"Dois navios mercantes com bandeira americana atravessaram com sucesso o Estreito de Ormuz e continuam sua viagem em segurança", disse o Comando Central dos EUA (Centcom) na rede social X.

Os navios militares "estão operando atualmente no Golfo Pérsico, após atravessarem o Estreito de Ormuz em apoio ao Projeto Liberdade", afirmou o Centcom em referência à operação de escolta anunciada pelo presidente Donald Trump no domingo.

A Marinha iraniana disparou mísseis de cruzeiro, foguetes e drones de combate perto dos destróieres, informou a televisão estatal iraniana.

"Os destróieres sionistas americanos ignoraram o aviso inicial", então "a Marinha disparou um tiro de advertência, lançando mísseis de cruzeiro, foguetes e drones de combate ao redor dos navios inimigos agressores", afirmou.

As forças de Teerã fecharam o estreito, uma via navegável crucial para o comércio global de petróleo e gás, em resposta aos ataques militares dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro. Washington, então, ordenou um bloqueio dos portos marítimos iranianos.

As consequências econômicas do conflito estão cada vez mais evidentes, principalmente devido ao aumento acentuado do preço do petróleo e de outras matérias-primas, como fertilizantes.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a missão de escolta ajudará "mais de 150 a 200 petroleiros", cada um transportando "cerca de dois milhões de barris" de petróleo, a atravessar o Estreito de Ormuz, com o objetivo de aliviar o déficit global de oito a dez milhões de barris por dia.

"O Irã está tentando restringir a liberdade de navegação internacional pelo Estreito de Ormuz, e os Estados Unidos a estão liberando", disse Bessent à Fox News nesta segunda-feira.

Trump prorrogou por tempo indeterminado o cessar-fogo inicial de duas semanas que pôs fim aos combates, mas o caminho diplomático permanece estagnado após a primeira reunião de paz no Paquistão ter terminado sem um acordo.