Segundo nota das Forças Armadas britânicas, toda a tripulação está segura e as autoridades estão investigandoPixabay
Forças Armadas do Reino Unido relatam incêndio em embarcação de carga perto de Dubai
Ainda não há informações sobre o que teria provocado o fogo
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