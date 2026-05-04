Segundo nota das Forças Armadas britânicas, toda a tripulação está segura e as autoridades estão investigando - Pixabay

Segundo nota das Forças Armadas britânicas, toda a tripulação está segura e as autoridades estão investigandoPixabay

Publicado 04/05/2026 14:04

O centro militar de operações marítimas do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) recebeu nesta segunda-feira (4), um relatório de um incidente a 36 milhas náuticas ao norte de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A embarcação de carga relatou um incêndio na casa de máquinas, cuja causa é desconhecida no momento.

Segundo nota das Forças Armadas britânicas, toda a tripulação está segura e as autoridades estão investigando. "Recomenda-se que os navios transitem com cautela e relatem qualquer atividade suspeita", acrescentou o UKMTO, sem identificar qual foi a embarcação de carga atingida.

Mais cedo, um navio de bandeira panamenha operado pela HMM Company Limited, da Coreia do Sul, que se encontrava no Estreito de Ormuz, explodiu e pegou fogo próximo a costa dos Emirados Árabes Unidos.

O Irã também comunicou ter atingido um navio de guerra dos EUA para alertar contra sua entrada em Ormuz.

No período da tarde desta segunda-feira (4), os Emirados Árabes Unidos informaram que sistemas de defesa aérea foram acionados frente a uma ameaça de míssil por parte do Irã, com um grande incêndio atingindo uma zona petrolífera no país. Não está claro ainda se a ação contra as embarcações estão relacionadas com os ataques à petrolífera.