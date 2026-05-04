No domingo, Trump afirmou que os EUA conduziriam 'com total segurança' navios bloqueados em OrmuzAFP
"A fragata, que navegava nesta segunda-feira no Estreito de Ormuz em violação às regras de navegação e de segurança marítima nas imediações do (porto de) Yask, foi alvo de um ataque de mísseis após ter ignorado um aviso da Marinha iraniana", afirmou a agência Fars sem citar suas fontes, uma informação ainda sem confirmação oficial.
"Nenhum navio da Marinha dos Estados Unidos foi atacado. As forças americanas apoiam o Projeto Liberdade e mantêm um bloqueio aos portos iranianos", escreveu na rede social X o Comando Central, responsável pelas operações militares no Oriente Médio.
O presidente Donald Trump afirmou, neste domingo (03), que os Estados Unidos conduzirão "com total segurança" os navios de países bloqueados no estreito, por onde antes da guerra transitavam 20% dos hidrocarbonetos consumidos no mundo.
"Apontar contra a navegação comercial e utilizar o Estreito de Ormuz como meio de coerção econômica ou de chantagem constitui um ato de pirataria por parte do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica", afirmou o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados. O ataque não deixou feridos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.