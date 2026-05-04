No domingo, Trump afirmou que os EUA conduziriam 'com total segurança' navios bloqueados em Ormuz - AFP

No domingo, Trump afirmou que os EUA conduziriam 'com total segurança' navios bloqueados em OrmuzAFP

Publicado 04/05/2026 09:38

O Irã lançou dois mísseis nesta segunda-feira (4) contra uma fragata da Marinha dos Estados Unidos que se aproximava do Estreito de Ormuz, praticamente bloqueado à navegação desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, afirmou a agência iraniana de notícias Fars.



"A fragata, que navegava nesta segunda-feira no Estreito de Ormuz em violação às regras de navegação e de segurança marítima nas imediações do (porto de) Yask, foi alvo de um ataque de mísseis após ter ignorado um aviso da Marinha iraniana", afirmou a agência Fars sem citar suas fontes, uma informação ainda sem confirmação oficial.

As Forças Armadas dos Estados Unidos negaram que um de seus navios tenha sido atingido pelo ataque, como informou a agência de notícias do Irã.



"Nenhum navio da Marinha dos Estados Unidos foi atacado. As forças americanas apoiam o Projeto Liberdade e mantêm um bloqueio aos portos iranianos", escreveu na rede social X o Comando Central, responsável pelas operações militares no Oriente Médio.



O presidente Donald Trump afirmou, neste domingo (03), que os Estados Unidos conduzirão "com total segurança" os navios de países bloqueados no estreito, por onde antes da guerra transitavam 20% dos hidrocarbonetos consumidos no mundo.

Ataque do Irã contra petroleiro dos Emirados Árabes Unidos em Ormuz

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram nesta segunda-feira que o Irã lançou dois drones contra um petroleiro que pertence à companhia nacional do país, ADNOC, no Estreito de Ormuz e condenaram o ataque.



"Apontar contra a navegação comercial e utilizar o Estreito de Ormuz como meio de coerção econômica ou de chantagem constitui um ato de pirataria por parte do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica", afirmou o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados. O ataque não deixou feridos.



