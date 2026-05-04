Momento foi registrado pelos controladores de voo e compartilhado nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Momento foi registrado pelos controladores de voo e compartilhado nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Publicado 04/05/2026 08:40 | Atualizado 04/05/2026 08:49

Um avião da Latam Brasil arremeteu, neste domingo (3), após tocar na pista do Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires. O momento foi registrado pelos controladores de voo e compartilhado nas redes sociais.

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A aeronave, um A320neo, saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos e enfrentou ventos fortes no momento do pouso. Ao tocar na pista, o trem de pouso encostou primeiro pelo lado direito, seguido pelo esquerdo, antes de o avião voltar a ganhar altitude por alguns instantes.

Após a arremetida, o jato realizou uma nova aproximação e pousou sem intercorrências.

Segundo o boletim meteorológico do momento do incidente, havia vento de través — que sopra de lado em relação à direção da pista — de 10 nós, com rajadas de até 21 nós e variação de direção de 130°, o que dificultou o alinhamento da aeronave para o pouso.