Momento foi registrado pelos controladores de voo e compartilhado nas redes sociaisReprodução / Redes sociais
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