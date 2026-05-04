Motorista perdeu o controle do veículo e atropelou dezenas de pessoas do público - AFP

Motorista perdeu o controle do veículo e atropelou dezenas de pessoas do públicoAFP

Publicado 04/05/2026 07:24

Pelo menos três pessoas morreram e 38 ficaram feridas neste domingo (3), em um espetáculo automobilístico no sudoeste da Colômbia, quando uma motorista perdeu o controle do veículo e atropelou dezenas de pessoas do público, informaram autoridades.



O balanço aumentou de dois para três mortos durante a noite, informou Juan Carlos Muñoz, prefeito de Popayán, onde aconteceu o acidente.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de grande porte, conhecido como "monster truck", atravessando uma pista de obstáculos durante uma exibição.



No meio de uma acrobacia, o veículo perde o controle. A condutora não conseguiu frear e, em poucos segundos, avançou em direção aos participantes do evento, depois de derrubar as grades metálicas que separavam o público do autódromo.

Veja o vídeo: