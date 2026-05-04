Ataque atingiu casas, apartamentos, lojas e um posto de gasolinaDivulgação / Administração Militar Regional de Kharkiv
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