Segundo Trump, países disseram que não retornarão para o Estreito de Ormuz até que a área se torne segura AFP / Reprodução
Representantes dos EUA têm conversas muito positivas com Irã, diz Trump
Forças americanas vão auxiliar na retirada de navios pelo Estreito de Ormuz
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