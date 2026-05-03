Segundo Trump, países disseram que não retornarão para o Estreito de Ormuz até que a área se torne segura - AFP / Reprodução

Segundo Trump, países disseram que não retornarão para o Estreito de Ormuz até que a área se torne segura AFP / Reprodução

Publicado 03/05/2026 18:43

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 3, que os representantes americanos estão tendo discussões muito positivas com o Irã, que podem levar a "algo muito positivo para todos".

Em post na rede Truth Social, Trump relatou que "países de todo o mundo", quase todos sem qualquer envolvimento no conflito no Oriente Médio, pediram aos Estados Unidos ajuda para liberar navios "que estão retidos no Estreito de Ormuz".

Como resposta, o presidente americano afirmou que "pelo bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos", a partir de segunda-feira, 4, de manhã no horário do Oriente Médio, começará o chamado "Projeto Liberdade" - que engloba os melhores esforços para tirar do local os navios e as tripulações "que não fizeram nada de errado".

Trata-se, segundo Trump, de um "gesto humanitário". Ele alertou que qualquer interferência no processo de liberação das embarcações "infelizmente terá que ser tratada com força". Em longo post, o presidente americano menciona que muitos dos navios no Estreito de Ormuz lidam com escassez de alimentos, o que dificulta manter a tripulação de maneira saudável e higiênica.

Segundo Trump, os países que o contataram disseram que não retornarão para o Estreito de Ormuz até que a área se torne segura para navegação.

Mais cedo neste domingo, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse que está avaliando a resposta dos Estados Unidos à sua última proposta - que aborda 14 pontos - para encerrar a guerra, mas deixou claro que não há negociações nucleares no momento.

