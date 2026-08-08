Controle do Estreito de Ormuz é um dos principais pontos de tensão nas relações entre EUA e Irã - Department of War/Rede X

Controle do Estreito de Ormuz é um dos principais pontos de tensão nas relações entre EUA e Irã Department of War/Rede X

Publicado 08/08/2026 10:51

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram neste sábado (8) que o Irã havia atacado um petroleiro pertencente à empresa estatal Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) que navegava pelo Estreito de Ormuz.