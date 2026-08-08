Rússia e Ucrânia mantém uma feroz e acirrada disputa territorial - Reprodução / X

Rússia e Ucrânia mantém uma feroz e acirrada disputa territorialReprodução / X

Publicado 08/08/2026 08:10



Quatro pessoas, entre elas uma criança, morreram após ataques russos neste sábado, 8, na capital ucraniana, Kiev, segundo relatos de autoridades locais.

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Os ataques ocorrem em meio a uma ofensiva contínua da Rússia, que já dura mais de quatro anos, enquanto a Ucrânia continua a atingir refinarias de petróleo em território russo, ampliando a crise de combustível no país.



Na região de Brovary, nordeste de Kiev, dois adultos e uma criança de três anos foram mortos após drones russos destruírem sua residência. Outros três membros da mesma família e um vizinho que tentou ajudar foram hospitalizados. O ataque devastou a casa, reduzindo-a a escombros, e danificou estruturas e veículos próximos.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, informou que pelo menos mais uma pessoa morreu em um ataque que envolveu seis mísseis direcionados a uma região civil na capital.



Já a força aérea do país relatou ter interceptado 135 dos 151 drones lançados pela Rússia durante a noite.



Enquanto isso, na Rússia, um incêndio na refinaria de Ilsky, na região de Krasnodar, feriu seis pessoas, após destroços de um drone atingirem a instalação. A Ucrânia tem realizado ataques quase diários a instalações de petróleo russas, utilizando armas desenvolvidas internamente, o que tem causado constrangimento ao Kremlin devido à crise de combustível resultante.



Os ataques recentes coincidem com a visita oficial do presidente Zelenskyy à Sérvia, um dos poucos países europeus que mantêm relações amigáveis com a Rússia. Durante a visita, Zelenskyy planeja discutir a expansão dos laços econômicos e as relações com a União Europeia, além de abordar questões de segurança com líderes sérvios.