Joe Biden revelou em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, que sofria da doença - AFP

Joe Biden revelou em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, que sofria da doençaAFP

Publicado 09/08/2026 07:33

O câncer que afeta Joe Biden se agravou, com metástases "nos ossos e em outras partes", anunciou Hunter, filho do ex-presidente americano, em entrevista à rede BBC.