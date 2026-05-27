Performance de Joe Biden no debate levou à substituição do ex-presidente por Kamala Harris na corrida eleitoral de 2024AFP
Ex-primeira-dama dos EUA achou que Joe Biden estava sofrendo um derrame durante debate com Trump
Jill Biden conta ter se assustado com a postura do marido no evento que foi televisionado em 2024, no decorrer da campanha eleitoral americana
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