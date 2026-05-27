OMS diz que alcance da epidemia pode ser maior que o registrado, já que o vírus pode ter circulado sem ser detectado - AFP

OMS diz que alcance da epidemia pode ser maior que o registrado, já que o vírus pode ter circulado sem ser detectadoAFP

Publicado 27/05/2026 12:59

A taxa de letalidade da epidemia de ebola que afeta a República Democrática do Congo (RDC) está abaixo de 25%, um nível inferior ao de outros surtos, segundo uma atualização de dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desde que o surto foi declarado em meados de maio, a OMS registrou mais de mil casos suspeitos e confirmados no país africano.

Entre estes casos, há 10 mortes confirmadas e 223 suspeitas que foram atribuídas ao vírus, segundo uma atualização publicada no X pela OMS nesta quarta-feira (27), datada de 24 de maio.

Além disso, há uma morte confirmada em Uganda e seis casos confirmados neste país vizinho da RDC, segundo essa contagem.

Esta taxa de letalidade é significativamente inferior à registrada nos 16 surtos de ebola ocorridos na RDC desde que a doença foi identificada pela primeira vez neste país em 1976.

A maioria destas epidemias foi causada pela cepa Zaire, que costuma ter uma taxa de letalidade de 60% a 90% e é a única variante para a qual existe vacinas.

O atual surto se deve à cepa Bundibugyo, para a qual não há vacinas nem tratamentos aprovados. As taxas de letalidade nos surtos anteriores na RDC relacionados a esta cepa, em 2007 e 2012, variaram entre 30% e 50%.

A agência de saúde da ONU advertiu que o alcance da epidemia pode ser maior que o registrado, já que se acredita que o vírus esteve circulando sem ser detectado por algum tempo.