OMS diz que alcance da epidemia pode ser maior que o registrado, já que o vírus pode ter circulado sem ser detectadoAFP
Taxa de letalidade de novo surto de ebola está abaixo de 25%, afirma OMS
Último balanço contabiliza 10 mortes confirmadas e 223 suspeitas na República Democrática do Congo
Taxa de letalidade de novo surto de ebola está abaixo de 25%, afirma OMS
Último balanço contabiliza 10 mortes confirmadas e 223 suspeitas na República Democrática do Congo
Muçulmanos apedrejam o diabo durante peregrinação
Desde o amanhecer, multidões de peregrinos começaram a se concentrar para o ritual em um ponto do Vale de Mina, situado a poucos quilômetros de Meca
Conselho da Paz patrocinado por Trump não recebeu um único dólar
Fundo foi criado para a reconstrução de Gaza
Consumo mundial de petróleo e gás pode precisar cair se guerra persistir, diz dirigente do Fed
Fechamento do Estreito de Ormuz pode impactar ainda mais o cenário econômico mundial
França reage a denúncias de abusos em escolas e ministro pede 'despertar coletivo'
Gérald Darmanin defende maior escuta às vítimas e anuncia mudanças na Justiça
Caverna no Laos: cinco das sete pessoas presas são encontradas com vida
Grupo ficou isolado após fortes chuvas; duas pessoas seguem desaparecidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.