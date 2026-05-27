Fiéis atiram pedras contra colunas de concreto que representam o diabo - AFP

Fiéis atiram pedras contra colunas de concreto que representam o diaboAFP

Publicado 27/05/2026 12:43

Mina, Arábia Saudita - Centenas de milhares de muçulmanos cumprem nesta quarta-feira, 27, na Arábia Saudita, o último grande ritual da peregrinação anual a Meca com o apedrejamento simbólico de satanás, em um contexto conturbado pela guerra no Irã.



Desde o amanhecer, multidões de peregrinos reunidos no oeste do reino começaram a se concentrar em um ponto do Vale de Mina, situado a poucos quilômetros de Meca, para lançar pedras contra colunas de concreto que simbolizam o diabo.



O ritual reproduz o apedrejamento do diabo por Abraão nos três lugares onde satanás teria tentado dissuadi-lo de obedecer à ordem de Deus para sacrificar seu filho Ismael.



Mais de 1,7 milhão de pessoas participam este ano da grande peregrinação anual, segundo os números oficiais divulgados na terça-feira.



Um número muito elevado, apesar do cenário conturbado provocado pela guerra no Irã e a incerteza sobre um acordo com os Estados Unidos ou uma retomada das hostilidades. Durante o conflito, Teerã atacou seus vizinhos do Golfo em retaliação, incluindo a Arábia Saudita.



Um frágil cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril, mas as negociações para acabar com o conflito de forma duradoura parecem estagnadas.

O hajj, que consiste em uma série de rituais celebrados ao longo de vários dias, muitas vezes ao ar livre, acontece este ano, novamente, sob um calor escaldante.



Na terça-feira, 26, os fiéis rezaram no Monte Arafat com temperaturas que chegaram a 45 graus.



Os peregrinos passaram a noite em Muzdalifah, a meio caminho entre Arafat e Mina, onde recolheram pedras para o "apedrejamento do diabo".



Após o lançamento das pedras, os fiéis retornam a Meca, a cidade mais sagrada do Islã, para uma última volta ao redor da Kaaba, a estrutura cúbica preta no coração da Grande Mesquita em direção da qual os muçulmanos de todo o mundo se voltam para rezar.



Este dia coincide com o Eid al-Adha, uma festa celebrada para recordar o sacrifício que Abraão esteve a ponto de consumar ao tentar imolar seu filho Ismael.



Segundo a tradição muçulmana, o anjo Gabriel propôs, no último momento, o sacrifício de um carneiro no lugar de seu filho. Por este motivo, os fiéis degolam um animal, em geral um cordeiro, e oferecem uma parte da carne às pessoas carentes.