Cerca de 100 socorristas participam da operação no nordeste do Laos - Reprodução / Redes sociais

Cerca de 100 socorristas participam da operação no nordeste do LaosReprodução / Redes sociais

Publicado 27/05/2026 10:33 | Atualizado 27/05/2026 10:51

Cinco dos sete moradores presos há uma semana em uma caverna inundada no Laos, país localizado no Sudeste Asiático, foram resgatados com vida nesta quarta-feira (27). Eles pretendiam "procurar ouro", mas as fortes chuvas provocaram uma inundação e bloquearam a saída do local.

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Mergulhadores especializados em cavernas localizaram os sobreviventes e continuam as buscas pelas duas pessoas desaparecidas.

"Cinco pessoas foram encontradas em segurança. As buscas continuam pelas duas restantes", escreveu o mergulhador tailandês Kengkad Bongkawong no Facebook às 16h30, horário local.

A caverna é situada na província de Xaysomboun, a nordeste da capital, Vientiane, região conhecida por grandes vales e pelas reservas minerais.

Entenda o caso



Os sete moradores entraram em 20 de maio na caverna, segundo o veículo público Laophattana News. Fortes chuvas que atingiram a região provocaram uma inundação e bloquearam a saída do local. Autoridades locais e moradores da região tentaram retirar a água da caverna com bombas, mas as equipes de resgate ainda não conseguiram chegar ao grupo.



"Ainda não sabemos se continuam vivos", declarou à AFP Bounkham Luanglat, responsável por uma associação local de resgate, segundo a qual cerca de 100 pessoas participam das operações.



Entre elas estão dois socorristas tailandeses e um especialista finlandês radicado na região, que participaram em 2018 do resgate de uma equipe de futebol presa em uma caverna inundada no norte da Tailândia.



Os socorristas do Laos pediram apoio a seus pares na Tailândia para obter material especializado, como bombas d'água, geradores e câmeras térmicas.



"A missão é difícil por causa da chuva. Tivemos que sair porque o nível da água estava subindo", relatou o resgatista tailandês Chakkit Taengtan em um vídeo publicado no Facebook.



Situada em uma área remota, a caverna se estende profundamente sob a terra, e os moradores podem estar presos a mais de 100 metros da entrada.

*Com informações da AFP