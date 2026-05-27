Não houve vítimasReprodução / X
Shocking scenes in #GoldersGreen this morning as the Kosher King shop appears to have been completely destroyed.— Johnnny Know All (@johnnnyknowall) May 27, 2026
Jewish businesses in the area have faced rising threats amid ongoing antisemitic incidents.
Praying for the community and hoping for swift police investigation and… pic.twitter.com/h0kJtjWL3L
O incidente ocorreu após uma série de ataques incendiários contra sinagogas e locais comunitários nos últimos meses em Golders Green e seus arredores, no norte de Londres, onde mora uma importante população judaica. A região também foi cenário, no fim de abril, de um ataque com faca contra dois homens judeus.
Os bombeiros confirmaram o incêndio, sem vítimas, "em um edifício de três andares, que inclui um estabelecimento comercial no térreo e apartamentos nos andares superiores".
As causas do incêndio são desconhecidas até o momento no supermercado "Kosher Kingdom". As autoridades informaram que quase 100 bombeiros e 15 veículos foram mobilizados para controlar as chamas.
Os bombeiros recomendaram à população que evitasse a área enquanto trabalhavam para controlar as chamas.
Um porta-voz da polícia afirmou que os agentes estavam no local do incêndio para "ajudar os bombeiros com o fechamento de ruas e a retirada de moradores". "Felizmente, não foram relatados feridos", acrescentou.
Um grupo relativamente desconhecido vinculado ao Irã, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), reivindicou a responsabilidade por quase todos os incidentes registrados recentemente contra locais comunitários, segundo o SITE Intelligence Group.
Em resposta, a polícia de Londres criou uma nova equipe para garantir a segurança da comunidade judaica da capital, integrada inicialmente por 100 agentes adicionais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.