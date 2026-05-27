Não houve vítimasReprodução / X

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AFP
Um incêndio atingiu, nesta quarta-feira (27), em um supermercado kosher, especializado em alimentos obedecem às leis judaicas, em Londres. O incidente aconteceu no bairro de Golders Green, recentemente alvo de ataques antissemitas.

O incidente ocorreu após uma série de ataques incendiários contra sinagogas e locais comunitários nos últimos meses em Golders Green e seus arredores, no norte de Londres, onde mora uma importante população judaica. A região também foi cenário, no fim de abril, de um ataque com faca contra dois homens judeus.

Os bombeiros confirmaram o incêndio, sem vítimas, "em um edifício de três andares, que inclui um estabelecimento comercial no térreo e apartamentos nos andares superiores".

As causas do incêndio são desconhecidas até o momento no supermercado "Kosher Kingdom". As autoridades informaram que quase 100 bombeiros e 15 veículos foram mobilizados para controlar as chamas.

Os bombeiros recomendaram à população que evitasse a área enquanto trabalhavam para controlar as chamas.

Um porta-voz da polícia afirmou que os agentes estavam no local do incêndio para "ajudar os bombeiros com o fechamento de ruas e a retirada de moradores". "Felizmente, não foram relatados feridos", acrescentou.

Um grupo relativamente desconhecido vinculado ao Irã, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), reivindicou a responsabilidade por quase todos os incidentes registrados recentemente contra locais comunitários, segundo o SITE Intelligence Group.

Em resposta, a polícia de Londres criou uma nova equipe para garantir a segurança da comunidade judaica da capital, integrada inicialmente por 100 agentes adicionais.