Não houve vítimas - Reprodução / X

Não houve vítimasReprodução / X

Publicado 27/05/2026 08:15

Um incêndio atingiu, nesta quarta-feira (27), em um supermercado kosher, especializado em alimentos obedecem às leis judaicas, em Londres. O incidente aconteceu no bairro de Golders Green, recentemente alvo de ataques antissemitas.

Shocking scenes in #GoldersGreen this morning as the Kosher King shop appears to have been completely destroyed.

Jewish businesses in the area have faced rising threats amid ongoing antisemitic incidents.

Praying for the community and hoping for swift police investigation and… pic.twitter.com/h0kJtjWL3L — Johnnny Know All (@johnnnyknowall) May 27, 2026

O incidente ocorreu após uma série de ataques incendiários contra sinagogas e locais comunitários nos últimos meses em Golders Green e seus arredores, no norte de Londres, onde mora uma importante população judaica. A região também foi cenário, no fim de abril, de um ataque com faca contra dois homens judeus.Os bombeiros confirmaram o incêndio, sem vítimas, "em um edifício de três andares, que inclui um estabelecimento comercial no térreo e apartamentos nos andares superiores".As causas do incêndio são desconhecidas até o momento no supermercado "Kosher Kingdom". As autoridades informaram que quase 100 bombeiros e 15 veículos foram mobilizados para controlar as chamas.Os bombeiros recomendaram à população que evitasse a área enquanto trabalhavam para controlar as chamas.Um porta-voz da polícia afirmou que os agentes estavam no local do incêndio para "ajudar os bombeiros com o fechamento de ruas e a retirada de moradores". "Felizmente, não foram relatados feridos", acrescentou.Um grupo relativamente desconhecido vinculado ao Irã, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), reivindicou a responsabilidade por quase todos os incidentes registrados recentemente contra locais comunitários, segundo o SITE Intelligence Group.Em resposta, a polícia de Londres criou uma nova equipe para garantir a segurança da comunidade judaica da capital, integrada inicialmente por 100 agentes adicionais.