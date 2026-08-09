Estátua da Liberdade - AFP

Estátua da LiberdadeAFP

Publicado 09/08/2026 23:55

Rio - Uma mulher de 27 anos e a filha, de apenas cinco meses, morreram depois que uma lancha virou nas proximidades da Estátua da Liberdade, em Nova York, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na noite deste sábado (8).

A embarcação, uma Bayliner de aproximadamente 6,7 metros, capotou por volta das 22h25 perto da Ilha da Liberdade. Ao todo, 14 pessoas estavam a bordo. Doze foram retiradas da água por equipes de resgate antes da chegada da polícia.



A mãe e a bebê foram encontradas posteriormente por mergulhadores e encaminhadas a um hospital, mas não resistiram. Os demais passageiros foram resgatados e, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, estão em condição estável.



As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. As autoridades aguardam a comunicação oficial às famílias.



O operador da lancha, Manuel Hernandez, de 46 anos, foi acusado de 13 crimes relacionados à exposição imprudente de pessoas ao perigo. A polícia informou que ele é morador de Nova York.



Além da investigação sobre o acidente, a Guarda Costeira apura se a embarcação funcionava como um serviço de transporte pago sem autorização, prática conhecida como charter ilegal.



De acordo com as autoridades, esse tipo de operação ocorre quando uma embarcação transporta passageiros mediante pagamento sem possuir as credenciais exigidas pela Guarda Costeira, os equipamentos de segurança necessários ou os certificados de inspeção correspondentes.



O resgate contou com o apoio de uma embarcação turística que estava próxima ao local. Adam Schwartz, responsável pela empresa Sea the City II, afirmou que o barco recolheu os 12 sobreviventes e os levou até terra firme, no Brooklyn.



"Nosso capitão e os dois membros da tripulação ajudaram imediatamente, ligaram para a Guarda Costeira e... depois se coordenaram com a Guarda Costeira e com as unidades do Porto da Polícia de Nova York para levá-los até a terra firme no Brooklyn", relatou Schwartz à Associated Press.



A capitã Doreen McCarthy, comandante do Setor de Nova York da Guarda Costeira, lamentou as mortes e destacou a atuação das equipes de emergência. Segundo ela, investigadores trabalham em conjunto com a polícia para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar eventuais responsáveis.



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