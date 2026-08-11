Há pouco mais de dois anos no Supremo, Dino foi o último ministro a ingressar na Corte - Rovena Rosa / Agência Brasil

Há pouco mais de dois anos no Supremo, Dino foi o último ministro a ingressar na CorteRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 11/08/2026 14:54

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino afirmou nesta terça-feira, 11, que é falsa a percepção de uma "crise terminal e apocalíptica no mundo do Direito" e no Judiciário, mas acredita que "reformas são sempre necessárias". O magistrado defendeu a punição de operadores do Direito que se valem da corrupção, o fim de fundos jurídicos para lavagem de dinheiro e o combate à compra e venda de sentenças.