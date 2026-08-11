Após a prisão, o homem foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia - Reprodução

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a 127ª Delegacia de PolíciaReprodução

Publicado 11/08/2026 19:04

Búzios - Um homem de 36 anos, foragido da Justiça por um homicídio cometido em Minas Gerais, foi preso nesta terça-feira (11), na Rua da Praia, em Armação dos Búzios. A - Um homem de 36 anos, foragido da Justiça por um homicídio cometido em Minas Gerais, foi preso nesta terça-feira (11), na Rua da Praia, em Armação dos Búzios. A prisão aconteceu por volta do meio-dia, durante uma ação de equipes do GAT e do setor de inteligência da Polícia Militar

A localização do homem foi possível após o compartilhamento de informações entre a Secretaria de Segurança Institucional de Minas Gerais (SSI/MG) e o comando do 25º Batalhão da Polícia Militar.

A partir dos dados repassados pelos setores de inteligência, as equipes conseguiram localizar o homem e cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça. A ordem judicial está relacionada a um processo por homicídio.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia, em Búzios, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A reportagem tentou localizar a defesa do homem, mas não conseguiu contato até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

