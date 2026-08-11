Após a prisão, o homem foi encaminhado para a 127ª Delegacia de PolíciaReprodução
Foragido da Justiça por homicídio em Minas Gerais é preso em Búzios
Homem de 36 anos foi localizado nesta terça-feira (11), na Rua da Praia, após troca de informações entre setores de inteligência
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Homenagem foi proposta pelo deputado Fred Pacheco em reconhecimento à trajetória e à atuação na vida pública
Búzios Biker Fest terá Capital Inicial e 20 bandas em quatro dias
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Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
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Fábio do Pastel entrega UBS e anuncia novas obras na saúde de São Pedro da Aldeia
Prefeito aposta na ampliação e recuperação da estrutura da rede básica enquanto avança com novas unidades no município
Roubos e furtos caem em Búzios durante julho, aponta balanço da segurança
Dados mostram redução de até 100% em alguns indicadores; integração entre PM, Polícia Civil e monitoramento por câmeras é apontada como principal fator
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