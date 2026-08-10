Banda Capital Inicial é a atração principal do evento - Reprodução

Banda Capital Inicial é a atração principal do eventoReprodução

Publicado 10/08/2026 18:44

Búzios - Búzios recebe, de 27 a 30 de agosto, a 13ª edição do Búzios Biker Fest – Encontro Internacional de Motociclistas. A - Búzios recebe, de 27 a 30 de agosto, a 13ª edição do Búzios Biker Fest – Encontro Internacional de Motociclistas. A programação terá 20 bandas de rock, dois palcos e show do Capital Inicial na sexta-feira (28). A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O evento será realizado no Campo do Azul e Branco e é organizado pelo Búzios Moto Clube, com apoio da Prefeitura de Búzios. O encontro reúne motociclistas de diferentes localidades e faz parte da agenda de eventos da cidade durante o mês de agosto.

Além dos shows, o público poderá acompanhar apresentações de wheeling e visitar a área de expositores, com acessórios para motocicletas e outros produtos ligados ao segmento.

O espaço também terá praça de alimentação, com opções da gastronomia local, e uma área de camping destinada aos participantes.

A programação inclui ainda sorteio de brindes, venda de camisas e entrega de troféus para motoclubes e motogrupos. As atividades foram organizadas para promover a integração entre os participantes e celebrar a cultura do motociclismo.