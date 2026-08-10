Banda Capital Inicial é a atração principal do eventoReprodução
Búzios Biker Fest terá Capital Inicial e 20 bandas em quatro dias
Evento acontece de 27 a 30 de agosto, no Campo do Azul e Branco, com entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Búzios Biker Fest terá Capital Inicial e 20 bandas em quatro dias
Evento acontece de 27 a 30 de agosto, no Campo do Azul e Branco, com entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
Reunião teve como pauta apagões recorrentes e problemas no fornecimento em diferentes bairros
Fábio do Pastel entrega UBS e anuncia novas obras na saúde de São Pedro da Aldeia
Prefeito aposta na ampliação e recuperação da estrutura da rede básica enquanto avança com novas unidades no município
Roubos e furtos caem em Búzios durante julho, aponta balanço da segurança
Dados mostram redução de até 100% em alguns indicadores; integração entre PM, Polícia Civil e monitoramento por câmeras é apontada como principal fator
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
Foragido por dívida de pensão alimentícia é preso em Búzios
Homem foi localizado no Loteamento Triângulo após alerta de reconhecimento facial e encaminhado à delegacia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.