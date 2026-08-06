126ª DPReprodução
Foragido por dívida de pensão alimentícia é preso em Búzios
Homem foi localizado no Loteamento Triângulo após alerta de reconhecimento facial e encaminhado à delegacia
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Fábio do Pastel comemora aprovação do novo plano de carreira para servidores de São Pedro
PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
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Apreensão causa prejuízo de R$ 23 mil ao tráfico em Búzios
Polícia encontrou dois tonéis escondidos em uma área de mata com mais de 1,5 mil cápsulas de cocaína e 364 comprimidos de ecstasy
Crise em Casimiro: Lelei da Marmoraria faz duros questionamentos sobre governo de Ramon Gidalte
Parlamentar criticou mudanças no IPREV, comentou investigações na Educação e cobrou explicações sobre declarações atribuídas ao prefeito
PL reúne prefeitos e lideranças da Região dos Lagos em almoço com Douglas Ruas
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