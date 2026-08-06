126ª DP - Reprodução

126ª DPReprodução

Publicado 06/08/2026 18:16

Búzios - Um homem procurado pela Justiça foi - Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde desta terça-feira (4) , em Armação dos Búzios. A prisão aconteceu na Travessa dos Pescadores, no Loteamento Triângulo, após um alerta de reconhecimento facial indicar a presença de um foragido na região.

Segundo a ocorrência, policiais do setor “F” realizavam patrulhamento quando foram acionados pelo fiscal de dia da 5ª Companhia para verificar o alerta referente a um homem procurado.

Durante as buscas, a equipe localizou o suspeito e confirmou a existência de um mandado de prisão contra ele. A ordem judicial era relacionada ao descumprimento de pagamento de pensão alimentícia.

O homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.