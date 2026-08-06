126ª DPReprodução

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Renata Cristiane
Búzios - Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde desta terça-feira (4), em Armação dos Búzios. A prisão aconteceu na Travessa dos Pescadores, no Loteamento Triângulo, após um alerta de reconhecimento facial indicar a presença de um foragido na região.
Segundo a ocorrência, policiais do setor “F” realizavam patrulhamento quando foram acionados pelo fiscal de dia da 5ª Companhia para verificar o alerta referente a um homem procurado.
Durante as buscas, a equipe localizou o suspeito e confirmou a existência de um mandado de prisão contra ele. A ordem judicial era relacionada ao descumprimento de pagamento de pensão alimentícia.
O homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.