Dorgas estavam escondidas em tonéisPolícia Militar
Apreensão causa prejuízo de R$ 23 mil ao tráfico em Búzios
Polícia encontrou dois tonéis escondidos em uma área de mata com mais de 1,5 mil cápsulas de cocaína e 364 comprimidos de ecstasy
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Crise em Casimiro: Lelei da Marmoraria faz duros questionamentos sobre governo de Ramon Gidalte
Parlamentar criticou mudanças no IPREV, comentou investigações na Educação e cobrou explicações sobre declarações atribuídas ao prefeito
PL reúne prefeitos e lideranças da Região dos Lagos em almoço com Douglas Ruas
Evento reuniu nomes estratégicos do partido - como Dr Serginho, Fábio do Pastel, Daniela Soares, Lucimar Vidal - e teve participação de Rogéria Bolsonaro
Wine & Jazz Festival injeta R$ 1 milhão na economia e consolida nova aposta de Araruama
Resultado reforça estratégia da prefeita Daniela Soares de usar grandes eventos para movimentar a economia e fortalecer o turismo
LATAM confirma voo para Cabo Frio
A partir de dezembro deste ano serão quatro voos semanais e passagens começam a ser vendidas ainda nesta semana
Pousada em Búzios é alvo de operação contra lavagem de dinheiro
Investigação da Polícia Civil aponta esquema que movimentou mais de R$ 11 milhões e teria ligação com o Morro do 18; ação acontece no Rio e na Região dos Lagos
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