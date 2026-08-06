Dorgas estavam escondidas em tonéis - Polícia Militar

Dorgas estavam escondidas em tonéisPolícia Militar

Publicado 06/08/2026 17:50

Búzios - Uma operação da Polícia Militar apreendeu uma - Uma operação da Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas escondida em uma área de mata próxima ao Mirante da Brava, em Armação dos Búzios, na tarde desta segunda-feira (4). O material estava armazenado em dois tonéis utilizados como esconderijo pelo tráfico.

Segundo a ocorrência, a ação foi realizada por equipes do Serviço Reservado (P2) do 25º BPM, após um trabalho de inteligência voltado ao combate ao tráfico de drogas na região da Brava.

Durante as buscas, os policiais localizaram os dois tonéis na Rua Dezesseis. No local, foram apreendidas 1.530 cápsulas de cocaína, totalizando 3.366 gramas, além de 364 comprimidos de ecstasy.

Ninguém foi preso durante a ação, e o caso foi registrado como abandono de material.

De acordo com a Polícia Militar, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 23 mil. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia.