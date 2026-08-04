Casa alvo de operação em Búzios Foto: Reprodução
Pousada em Búzios é alvo de operação contra lavagem de dinheiro
Investigação da Polícia Civil aponta esquema que movimentou mais de R$ 11 milhões e teria ligação com o Morro do 18; ação acontece no Rio e na Região dos Lagos
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Marcelo Magno anuncia início das obras da nova Feira Municipal e do Mercado do Peixe
Complexo na Prainha terá 44 boxes, quiosques, palco, parquinho e estrutura para funcionamento durante toda a semana. A previsão de entrega é de 12 meses
Búzios abre inscrições para cursos gratuitos de Inglês e Italiano
Moradores podem se inscrever para participar das aulas semanais, com opções de horários para os dois idiomas oferecidos
Degusta Búzios vende mais de 55 mil pratos no primeiro fim de semana
Festival gastronômico movimentou cerca de R$ 2 milhões entre sexta-feira (31) e domingo (2) e reuniu público nas ruas do Centro e da Orla Bardot
Turista se fere em trilha e mobiliza bombeiros em Búzios
Mulher sofreu uma possível fratura no pé durante o percurso; equipes enfrentaram dificuldade por causa do acesso restrito à área
Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
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