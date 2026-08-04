O Degusta Búzios terá continuidade nos dias 7, 8 e 9 de agosto. - Foto: Reprodução

O Degusta Búzios terá continuidade nos dias 7, 8 e 9 de agosto.Foto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 10:29

Durante os três dias de programação, moradores e turistas circularam pelas ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Travessa dos Pescadores, Orla Bardot e pelas praças Santos Dumont e dos Ossos. O evento reúne mais de 120 estabelecimentos participantes, com pratos principais vendidos por R$ 35 e sobremesas por R$ 25.

O setor hoteleiro também registrou impacto durante o festival. A ocupação da rede chegou próxima de 80% no primeiro fim de semana, com registros acima da média nos bairros João Fernandes e Centro..A programação cultural contou com apresentações de tributos a O Rappa e Chorão, Cazuza e Kid Abelha, além de Renato Russo, reunindo público durante as noites do evento.

Participando do Degusta Búzios pelo sexto ano consecutivo, o proprietário do Uai-Beach, na Orla Bardot, Cássio, falou sobre a participação no festival e o movimento gerado para o comércio.

“A cada ano que passa, o Degusta Búzios bate recorde de público. É uma festa linda, um calendário de eventos da Prefeitura que é sensacional. Agosto já começa com esse grande movimento. Tem muita gente bonita, muita cultura e muita comida boa. Estamos aqui na Orla Bardot fazendo acontecer pelo sexto ano consecutivo com o Uai-Picanha, nossa deliciosa baguete de parmesão com queijo gratinado e tiras de picanha. Você é nosso convidado especial. Vem para Búzios!”, convidou.

O Degusta Búzios terá continuidade nos dias 7, 8 e 9 de agosto. A Casa Degusta Master Class, na Praça Santos Dumont, funciona durante a semana, das 17h às 20h, com oficinas, aulas-show, workshops, master classes, degustações e bate-papos com profissionais das áreas de gastronomia, bebidas e confeitaria.