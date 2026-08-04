O Degusta Búzios terá continuidade nos dias 7, 8 e 9 de agosto.Foto: Reprodução
Degusta Búzios vende mais de 55 mil pratos no primeiro fim de semana
Festival gastronômico movimentou cerca de R$ 2 milhões entre sexta-feira (31) e domingo (2) e reuniu público nas ruas do Centro e da Orla Bardot
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Turista se fere em trilha e mobiliza bombeiros em Búzios
Mulher sofreu uma possível fratura no pé durante o percurso; equipes enfrentaram dificuldade por causa do acesso restrito à área
Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
Serginho reforça aliança com Douglas Ruas e Dra. Gabriela em evento da Marinha
Prefeito de Cabo Frio participou do Portões Abertos da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, ao lado do candidato ao Governo do Estado e da irmã, candidata a deputada estadual
Paes reforça apoio e diz que Vantoil Martins 'é necessário' na Alerj
No primeiro fim de semana após oficializar a candidatura, Vantoil recebeu caravanas, aliados e lideranças políticas em um ato realizado em Iguaba Grande
Restaurante na Orla Bardot amanhece depredado após ação de vândalos em Búzios
Câmeras de segurança registraram o momento em que homens danificam a fachada do Madame Bardot; proprietário pede ajuda para identificar os responsáveis Um dos restaurantes mais conhecidos da Orla Bardot, em Armação dos Búzios, amanheceu com prejuízos nesta sexta-feira (31) após ser alvo de vandalismo durante a madrugada. A ação aconteceu por volta das 4h50 e foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local. As imagens mostram homens se aproximando do Restaurante Madame Bardot e passando a chutar e danificar o totem do cardápio instalado na frente do estabelecimento. Além disso, segundo o proprietário, Ciro Testa, os envolvidos também derrubaram e quebraram grandes vasos de plantas que ficam na entrada, causando danos à fachada. Após o ocorrido, Ciro usou as redes sociais para pedir apoio da população. No vídeo publicado, ele solicita que moradores e visitantes compartilhem as imagens registradas pelas câmeras, na esperança de que alguém reconheça os autores e ajude as autoridades na identificação dos responsáveis. De acordo com o empresário, a divulgação das gravações é importante para dar visibilidade ao caso e contribuir com a apuração, para que os envolvidos sejam localizados e responsabilizados pelos danos causados. O vídeo do vandalismo passou a circular nas redes sociais e deverá auxiliar nas investigações. A reportagem tentou contato com os responsáveis pelos autores da ação, mas não conseguiu localizá-los até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.
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