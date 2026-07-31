Câmeras de segurança registraram o momento em que homens danificam a fachada do Madame Bardot - Foto: Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento em que homens danificam a fachada do Madame BardotFoto: Reprodução

Publicado 31/07/2026 19:00

Um dos restaurantes mais conhecidos da Orla Bardot, em Armação dos Búzios, amanheceu com prejuízos nesta sexta-feira (31) após ser alvo de vandalismo durante a madrugada. A ação aconteceu por volta das 4h50 e foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local.

As imagens mostram homens se aproximando do Restaurante Madame Bardot e passando a chutar e danificar o totem do cardápio instalado na frente do estabelecimento. Além disso, segundo o proprietário, Ciro Testa, os envolvidos também derrubaram e quebraram grandes vasos de plantas que ficam na entrada, causando danos à fachada.

Após o ocorrido, Ciro usou as redes sociais para pedir apoio da população. No vídeo publicado, ele solicita que moradores e visitantes compartilhem as imagens registradas pelas câmeras, na esperança de que alguém reconheça os autores e ajude as autoridades na identificação dos responsáveis.

De acordo com o empresário, a divulgação das gravações é importante para dar visibilidade ao caso e contribuir com a apuração, para que os envolvidos sejam localizados e responsabilizados pelos danos causados.

O vídeo do vandalismo passou a circular nas redes sociais e deverá auxiliar nas investigações.

A reportagem tentou contato com os responsáveis pelos autores da ação, mas não conseguiu localizá-los até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.