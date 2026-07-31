Câmeras de segurança registraram o momento em que homens danificam a fachada do Madame BardotFoto: Reprodução
Restaurante na Orla Bardot amanhece depredado após ação de vândalos em Búzios
Câmeras de segurança registraram o momento em que homens danificam a fachada do Madame Bardot; proprietário pede ajuda para identificar os responsáveis Um dos restaurantes mais conhecidos da Orla Bardot, em Armação dos Búzios, amanheceu com prejuízos nesta sexta-feira (31) após ser alvo de vandalismo durante a madrugada. A ação aconteceu por volta das 4h50 e foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local. As imagens mostram homens se aproximando do Restaurante Madame Bardot e passando a chutar e danificar o totem do cardápio instalado na frente do estabelecimento. Além disso, segundo o proprietário, Ciro Testa, os envolvidos também derrubaram e quebraram grandes vasos de plantas que ficam na entrada, causando danos à fachada. Após o ocorrido, Ciro usou as redes sociais para pedir apoio da população. No vídeo publicado, ele solicita que moradores e visitantes compartilhem as imagens registradas pelas câmeras, na esperança de que alguém reconheça os autores e ajude as autoridades na identificação dos responsáveis. De acordo com o empresário, a divulgação das gravações é importante para dar visibilidade ao caso e contribuir com a apuração, para que os envolvidos sejam localizados e responsabilizados pelos danos causados. O vídeo do vandalismo passou a circular nas redes sociais e deverá auxiliar nas investigações. A reportagem tentou contato com os responsáveis pelos autores da ação, mas não conseguiu localizá-los até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.
Restaurante na Orla Bardot amanhece depredado após ação de vândalos em Búzios
Câmeras de segurança registraram o momento em que homens danificam a fachada do Madame Bardot; proprietário pede ajuda para identificar os responsáveis Um dos restaurantes mais conhecidos da Orla Bardot, em Armação dos Búzios, amanheceu com prejuízos nesta sexta-feira (31) após ser alvo de vandalismo durante a madrugada. A ação aconteceu por volta das 4h50 e foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local. As imagens mostram homens se aproximando do Restaurante Madame Bardot e passando a chutar e danificar o totem do cardápio instalado na frente do estabelecimento. Além disso, segundo o proprietário, Ciro Testa, os envolvidos também derrubaram e quebraram grandes vasos de plantas que ficam na entrada, causando danos à fachada. Após o ocorrido, Ciro usou as redes sociais para pedir apoio da população. No vídeo publicado, ele solicita que moradores e visitantes compartilhem as imagens registradas pelas câmeras, na esperança de que alguém reconheça os autores e ajude as autoridades na identificação dos responsáveis. De acordo com o empresário, a divulgação das gravações é importante para dar visibilidade ao caso e contribuir com a apuração, para que os envolvidos sejam localizados e responsabilizados pelos danos causados. O vídeo do vandalismo passou a circular nas redes sociais e deverá auxiliar nas investigações. A reportagem tentou contato com os responsáveis pelos autores da ação, mas não conseguiu localizá-los até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.
Bloqueio de R$ 270 mi do MP expõe elos entre Krofman e nomeações na Prefeitura de Casimiro
Documentos e bastidores revelam a influência de "Pimpolho" no governo municipal e a atuação de sua companheira no controle de contratos milionários
Prefeito Fábio do Pastel recebe Estado para agenda sobre a Laguna de Araruama
Visita técnica reuniu representantes do Estado, INEA e Prolagos para discutir ações integradas de preservação e recuperação ambiental da Laguna de Araruama.
Ramon Gidalte resolve se pronunciar sobre a crise em podcast amigo
Prefeito de Casimiro de Abreu escolheu mídia alinhada ao governo municipal para comentar temas que dominam o debate na cidade, como a operação do GAECO, o atraso no pagamento da Educação, entre outros
Com turismo no centro da pauta, Fábio do Pastel recebe Gustavo Tutuca em São Pedro
Ao lado dos secretários Rodolfo Jotha e Thiago Marques, prefeito destacou importância de parcerias para projetos futuros
Daniela Soares acompanha preparativos do Wine & Jazz e aposta em eventos pra impulsionar turismo
Prefeita visitou a Praça Antônio Raposo e acompanhou montagem da estrutura para evento que reúne música, gastronomia e turismo a partir desta sexta (31)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.