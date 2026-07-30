Búzios - O Degusta Búzios 2026 começa nesta sexta-feira (31) e segue até o dia 9 de agosto, reunindo mais de 120 estabelecimentos em uma programação com gastronomia, cultura, capacitação e música. O festival será realizado nas praças Santos Dumont e dos Ossos, além das ruas Manoel Turíbio, das Pedras, Travessa dos Pescadores e Orla Bardot.
Nesta edição, o evento contará com a Casa Degusta Master Class, na Praça Santos Dumont. O espaço receberá oficinas, aulas-show, workshops, master classes, degustações e bate-papos com chefs, sommeliers, mixologistas, confeiteiros e profissionais da gastronomia.
A programação inclui temas como confeitaria, vinhos, cafés especiais, cachaça de alambique, coquetelaria, fotografia gastronômica, mesa posta, empreendedorismo, marketing digital para restaurantes, cervejas artesanais e gastronomia regional. Também haverá atividades voltadas ao público infantil. Além das atividades gastronômicas, o festival terá shows ao vivo entre sexta-feira e domingo com tributos a artistas da música nacional e internacional.
Programação – Casa Degusta Master Class
31/07 (sexta-feira)
16h – Oficina Infantil: Diversão e Gastronomia com O Clubinho & Buffezinho;
17h – Master Class Macarons com a chef pâtissière Amanda Selbach (Balthazar Bakery);
18h – Master Class by Campari: Coquetelaria Contemporânea com Willian Silva (Campari Academy);
19h – Master Class Brindes com a sommelier Andressa Lauer (Di Viñas);
20h – Show ao vivo – Tributo: Rappa e Chorão.
01/08 (sábado)
16h – Oficina Pinta & Brinda – Pintura em Taças com Kelly Luna (by Aperol);
18h – Master Class de Cafés Especiais com Meu Querido Café;
19h – Master Class: Cachaça de Alambique – da Cana ao Copo;
20h – Show ao vivo – Tributo: Cazuza e Kid Abelha.
02/08 (domingo)
15h – Degustação de Queijos Artesanais Exóticos com Boutique dos Queijos JC;
16h – Master Class com Andressa Lauer: A arte dos blends – do vinho à criação de um rótulo exclusivo;
20h – Show ao vivo.
03/08 (segunda-feira)
17h – Oficina Mini Chefs com O Clubinho & Buffezinho;
18h – Workshop de Fotografia de Gastronomia com Ello Estúdio Criativo;
19h – Oficina de Mesa Posta: A Arte de Receber à Beira-Mar;
20h – Talk: “Muito além das panelas: a rotina de um chef é feita de liderança, estratégia e paixão”.
04/08 (terça-feira)
17h – Oficina Mini Chefs;
18h – Master Class Pavlova com Amanda Selbach;
19h – Aula Show com a chef Vic Monique (Emiliana Bistrô) e harmonização da Di Viñas;
20h – Talk: “Sabores que despertam os sentidos e valorizam a produção local”.
07/08 (sexta-feira)
16h – Master Class: A excelência por trás dos grandes eventos;
17h – Workshop de Vinhos com Sérgio Mendes;
18h – Master Class by Campari: Coquetelaria;
19h – Master Class: Drinks com Café (3 Corações);
20h – Show ao vivo – Tributo: Paralamas do Sucesso e Raul Seixas.
08/08 (sábado)
16h – Degustação de Queijos Artesanais Exóticos;
17h – Master Class: Gastronomia com Cogumelos;
18h – Aula Show com a chef Joana Gallo;
19h – Aula Show: Sabores do Mar e Harmonização;
20h – Show ao vivo – Tributo: Amy Winehouse e Tina Turner.
09/08 (domingo)
15h – A Arte dos Cafés Especiais;
16h – Master Class: A Excelência da Cachaça de Alambique;
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