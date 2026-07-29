A causa do incêndio ainda não foi identificada - Reprodução

A causa do incêndio ainda não foi identificadaReprodução

Publicado 29/07/2026 19:04

Búzios - Um carro pegou fogo no início da noite de terça-feira (28), na Rua Monte Verde, no bairro Alto da Boa Vista, em Armação dos Búzios. O incêndio ocorreu próximo à Creche Municipal Maria Amélia.

Segundo informações apuradas no local, o motorista conduzia o veículo quando percebeu um problema na parte dianteira. Ele parou o automóvel e abriu o capô. Em seguida, as chamas se espalharam pelo veículo.

A causa do incêndio ainda não foi identificada. De acordo com um morador que acompanhou a ocorrência, o fogo pode ter começado na região do motor, hipótese que depende de avaliação técnica.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, controlaram as chamas e impediram que o fogo atingisse imóveis e outros veículos próximos. Até o momento, não há registro de feridos.