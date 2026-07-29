Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava sem vida - RLagos

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava sem vidaRLagos

Publicado 29/07/2026 18:41

Búzios - Um homem foi - Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (28), na Rua Brasil, no bairro Cruzeiro da Rasa, em Armação dos Búzios. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, o homem era conhecido na localidade por suposto envolvimento com o tráfico de drogas e possuía três anotações criminais relacionadas ao mesmo delito. Apesar disso, a autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas.

Após a perícia, o Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para os procedimentos legais.

A Polícia Civil vai investigar o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.

A reportagem tentou contato com pessoas ligadas à vítima, mas não conseguiu localizá-las até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.