Prisão ocorreu em uma residência no bairro da Ferradura - Divulgação Polícia Civil

Prisão ocorreu em uma residência no bairro da FerraduraDivulgação Polícia Civil

Publicado 28/07/2026 14:42

Búzios - Um homem investigado por aplicar estelionatos milionários foi



De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça de Minas Gerais e cumprido por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) de Búzios, em apoio à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (DEPATRI) da Polícia Civil mineira.



Segundo as investigações, o homem é suspeito de praticar diversos golpes de estelionato, incluindo fraudes na compra e venda de veículos e participação em um esquema de pirâmide financeira. As apurações apontam que mais de R$ 1 milhão foi movimentado em contas bancárias do investigado e de familiares.



A investigação é conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais, que solicitou apoio da equipe da 127ª DP para localizar o suspeito e cumprir a ordem judicial.



Ainda segundo a polícia, o investigado foi encontrado em casa, não resistiu à abordagem e foi levado para a delegacia. Após os procedimentos, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. - Um homem investigado por aplicar estelionatos milionários foi preso nesta segunda-feira (27) em Armação dos Búzios, durante uma ação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A prisão ocorreu em uma residência no bairro da Ferradura, onde o suspeito morava.De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça de Minas Gerais e cumprido por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) de Búzios, em apoio à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (DEPATRI) da Polícia Civil mineira.Segundo as investigações, o homem é suspeito de praticar diversos golpes de estelionato, incluindo fraudes na compra e venda de veículos e participação em um esquema de pirâmide financeira. As apurações apontam que mais de R$ 1 milhão foi movimentado em contas bancárias do investigado e de familiares.A investigação é conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais, que solicitou apoio da equipe da 127ª DP para localizar o suspeito e cumprir a ordem judicial.Ainda segundo a polícia, o investigado foi encontrado em casa, não resistiu à abordagem e foi levado para a delegacia. Após os procedimentos, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A defesa do investigado não se pronunciou. O espaço segue aberto para esclarecimentos.