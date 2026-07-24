Caminhão baú parou em um barranco - Reprodução

Caminhão baú parou em um barrancoReprodução

Publicado 24/07/2026 19:27

Búzios - Um caminhão baú saiu da pista e parou em um barranco na tarde desta quinta-feira (23), após perder o freio durante a descida do Morro do Mirante de João Fernandes, em Armação dos Búzios. A manobra feita pelo motorista evitou que o veículo descesse desgovernado pela ladeira e atingisse carros, pedestres ou imóveis da região.

Segundo relatos de moradores e testemunhas, o condutor percebeu a falha no sistema de freios e, diante da situação, direcionou o caminhão para uma área de vegetação às margens da via. O impacto causou danos materiais ao veículo, mas impediu que a ocorrência tivesse consequências ainda mais graves.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Moradores que acompanharam a cena elogiaram a rapidez e o controle do motorista, destacando que, se o caminhão continuasse descendo sem freios, o risco de uma tragédia seria grande em um dos trechos mais íngremes da cidade.

As circunstâncias da falha mecânica deverão ser apuradas. O caminhão permanecerá no local até a realização dos procedimentos necessários para a remoção.