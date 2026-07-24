Mulher retornou após 30 minutos ao estabelecimentoReprodução
Mãe esquece filha de 3 anos em restaurante de Búzios
Vídeo mostra o momento em que a criança é entregue à mãe; gerente do estabelecimento teria sido ofendida, segundo relatos
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Afastamento do prefeito? Operação do Gaeco já teria mobilizado vereadores em Casimiro de Abreu
Repercussão da decisão judicial que determinou o bloqueio de até R$ 270 milhões em bens e contas motivou reunião de parlamentares, sobre próximos passos diante da crise causada por Ramon Gidalte
Festa de Sant’Anna começa nesta sexta (24) em Búzios
Celebrações incluem missas, procissão e apresentações musicais entre os dias 24 e 26 de julho no Morro da Igreja e no Palco Principal
Araruama emplaca a sexta vitória na Educação em um ano e meio
Daniela Soares, secretária Valéria Amaral e equipe embarcam em setembro para Nova Iorque onde receberão prêmio internacional; prefeita também anuncia novidades no ensino superior
MPRJ mira esquema em contratos de Casimiro e Justiça bloqueia R$ 270 milhões
Medida atende a pedido do MPRJ após investigação apontar indícios de irregularidades em licitações, concentração de contratos e movimentações financeiras incompatíveis
Polícia prende dupla durante operação em Búzios
Investigação da 127ª DP aponta que os suspeitos atuavam no apoio financeiro de uma organização criminosa no bairro Vila Caranga
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