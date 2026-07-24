Mulher retornou após 30 minutos ao estabelecimento - Reprodução

Mulher retornou após 30 minutos ao estabelecimentoReprodução

Publicado 24/07/2026 19:01

Búzios - Uma mãe teria esquecido a filha de 3 anos em um restaurante na Orla Bardot, em Armação dos Búzios, na noite desta quarta-feira (22). De acordo com relatos, a mulher deixou o estabelecimento sem a criança e retornou cerca de 30 minutos depois para buscá-la.

O vídeo mostra o momento em que a mãe chega ao restaurante para reencontrar a filha. Durante esse período, a criança permaneceu sob os cuidados da gerente do estabelecimento até a chegada da responsável.

Segundo os relatos, a gerente teria sido ofendida pela mãe durante a entrega da criança. As informações também apontam que a responsável deixou o local após receber a filha.

Nas imagens, o homem que registra a cena comenta a chegada da mãe ao restaurante e afirma que ela deixou o local após receber a criança. A gravação também mostra comentários feitos por ele sobre a situação.

Até a publicação desta matéria, não havia posicionamento da mãe sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.