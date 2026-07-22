Maicon Rodrigues Tomelin e Dayvison Barros BuenoReprodução
Polícia prende dupla durante operação em Búzios
Investigação da 127ª DP aponta que os suspeitos atuavam no apoio financeiro de uma organização criminosa no bairro Vila Caranga
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Dois homens são presos por tráfico de drogas na Boa Vista, em Búzios
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Auxílio financeiro é destinado a estudantes do ensino superior; inscrições seguem até 30 de julho e devem ser feitas pela internet
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Com a terceira convocação do concurso, gestão amplia quadro efetivo, reduz contratos temporários e reforça uma das principais bandeiras do governo
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