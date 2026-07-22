Maicon Rodrigues Tomelin e Dayvison Barros Bueno - Reprodução

Maicon Rodrigues Tomelin e Dayvison Barros BuenoReprodução

Publicado 22/07/2026 16:49

Búzios - A Polícia Civil prendeu dois homens durante mais uma ação de combate ao tráfico de drogas em Armação dos Búzios. A operação foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) e teve como alvo uma organização criminosa com atuação no bairro Vila Caranga.

Os presos foram identificados como Maicon Rodrigues Tomelin e Dayvison Barros Bueno. Segundo a investigação, eles foram autuados em flagrante pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão é resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento desenvolvido pela equipe da delegacia. As investigações indicam que os dois suspeitos participavam da logística de apoio financeiro ao tráfico de drogas na região.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma quantia em dinheiro, uma porção de entorpecente, que seria destinada ao consumo, e um aparelho celular. O telefone será encaminhado para perícia e poderá auxiliar no andamento das investigações.

A Polícia Civil informou que a operação faz parte das ações para enfraquecer a estrutura da organização criminosa que atua em Vila Caranga. As investigações continuam, sob sigilo, para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos.