Podem participar estudantes que atendam aos critérios estabelecidos pelas Leis Municipais nº 1.724/2022 e nº 2.078/2025 - Ascom

Podem participar estudantes que atendam aos critérios estabelecidos pelas Leis Municipais nº 1.724/2022 e nº 2.078/2025Ascom

Publicado 21/07/2026 18:27

Búzios - Armação dos Búzios abriu, nesta segunda-feira (20), as inscrições para o cadastramento de novos estudantes e o recadastramento dos atuais beneficiários do Programa UNIBÚZIOS. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, concede auxílio financeiro a estudantes do ensino superior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre 9h do dia 20 de julho e 19h do dia 30 de julho.

Podem participar estudantes que atendam aos critérios estabelecidos pelas Leis Municipais nº 1.724/2022 e nº 2.078/2025. Entre os requisitos estão possuir renda per capita mensal de até dois salários mínimos ou renda familiar de até cinco salários mínimos, não possuir diploma de curso superior, estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior, comprovar frequência mínima de 75% nas disciplinas cursadas e não ter reprovação em três ou mais disciplinas.

Durante a inscrição, os candidatos deverão anexar, em formato PDF, documentos como identidade, comprovante de quitação eleitoral, comprovante de residência em Armação dos Búzios, comprovante de matrícula, histórico escolar do Ensino Médio, comprovante de frequência, boletim de notas, comprovante de titularidade de conta na Caixa Econômica Federal e declarações exigidas no edital.

Caso o número de candidatos habilitados seja superior ao número de vagas disponíveis, serão adotados como critérios de classificação ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública ou nas demais condições previstas no edital, pertencer a família beneficiária de programas de transferência de renda, ter maior idade e possuir maior número de filhos matriculados na escola.

O cronograma prevê a análise dos requerimentos entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. O resultado preliminar será divulgado em 5 de agosto, com prazo para recursos entre 6 e 7 de agosto. O resultado final está previsto para o dia 12 de agosto. Os resultados serão publicados no site oficial da Prefeitura de Armação dos Búzios e no Boletim Oficial.

A administração municipal orienta os estudantes a conferirem toda a documentação antes de concluir a inscrição, já que o envio incompleto ou em desacordo com o edital poderá resultar no indeferimento do pedido.