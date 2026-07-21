Podem participar estudantes que atendam aos critérios estabelecidos pelas Leis Municipais nº 1.724/2022 e nº 2.078/2025Ascom
Búzios abre cadastro e recadastro do UniBúzios
Auxílio financeiro é destinado a estudantes do ensino superior; inscrições seguem até 30 de julho e devem ser feitas pela internet
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Marcelo Magno empossa 398 concursados e fortalece a Educação de Arraial do Cabo
Com a terceira convocação do concurso, gestão amplia quadro efetivo, reduz contratos temporários e reforça uma das principais bandeiras do governo
Visita de Altineu a Rio das Ostras reforça aliança do PL de olho em 2026
Deputado federal se reúne com o prefeito Carlos Augusto e o presidente da Câmara, Marciel, para discutir investimentos, emendas e fortalecer a articulação política do partido no município
Duas baleias encalham e são removidas de praias em Búzios
Ocorrências foram registradas na Praia da Marina e em Manguinhos, com atuação de órgãos municipais e instituições especializadas
Fiscalização flagra venda irregular de combustível em Búzios
Denúncia levou agentes ambientais até estabelecimento no bairro Marina, onde foram apreendidos 5,3 mil litros de óleo diesel
Derrota da Argentina termina em confusão em Búzios
Confusões foram registradas na Praça Santos Dumont e na Rua das Pedras após o jogo
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