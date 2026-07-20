Baleia na Praia da MarinaDivulgação
Na Praia da Marina, a Secretaria de Serviços Públicos coordenou a retirada da baleia com apoio das secretarias de Meio Ambiente e de Clima e Sustentabilidade, além do Instituto BW, responsável pelo acompanhamento técnico da ocorrência. Segundo a Prefeitura, a operação seguiu os protocolos estabelecidos e as normas ambientais vigentes.
Já em Manguinhos, a carcaça de uma baleia-jubarte foi removida após uma operação que contou com a participação das secretarias de Clima e Sustentabilidade, Meio Ambiente e Serviços Públicos, da Guarda Ambiental e da equipe do GEMM-Lagos, instituição especializada no atendimento de mamíferos marinhos nas regiões dos Lagos e Norte Fluminense.
Antes da retirada da carcaça em Manguinhos, foi realizada uma necropsia coordenada pela médica-veterinária Gabriela Siqueira. Durante o procedimento, foram coletadas amostras para exames genéticos, análise de contaminantes e avaliação do conteúdo estomacal da baleia. O material será utilizado em estudos científicos e na investigação das possíveis causas da morte.
Após a conclusão dos trabalhos, a carcaça foi rebocada e enterrada na área da Marina. A Prefeitura destacou que a atuação integrada entre os órgãos municipais e as instituições especializadas garante uma resposta técnica e adequada em ocorrências envolvendo a fauna marinha.
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