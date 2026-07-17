Evento gratuito será realizado na Rasa - Foto: Reprodução

Evento gratuito será realizado na RasaFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2026 18:03

A Praça Tia Uia, no bairro da Rasa, em Búzios, recebe neste fim de semana (17 e 18) o Festival Sesc de Inverno, um dos principais eventos culturais do estado do Rio de Janeiro. Com entrada gratuita, a programação terá shows de Tiee, na sexta-feira (17), às 20h, e Tony Garrido, no sábado (18), às 21h. Antes das apresentações principais, o público poderá acompanhar os DJs Saddock, na sexta, às 18h, e Erica, no sábado, às 19h.

O festival é realizado pelo Sesc RJ, em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Subsecretaria de Comunicação e Eventos, com apoio do Sindcom Região dos Lagos.

Nesta edição, que celebra os 80 anos de atuação do Sesc, o evento adota o conceito “Afluir”, destacando a cultura como um espaço de encontro, conexão e transformação. A proposta busca aproximar artistas e público, valorizando a diversidade cultural e o intercâmbio de diferentes expressões artísticas.

Além dos shows, a programação reúne diversas atrações culturais. A Biblioteca do Sesc promoverá o Ponto de Leitura nos dias 17 e 18, das 14h às 18h. Também estão previstas a Intervenção Literária Lampejo – Chama das Histórias, às 18h nos dois dias, o Cortejo Encantadas, na sexta-feira, às 19h, e o CHAP Circo-Show, no sábado, também às 19h.

O público ainda poderá aproveitar serviços gratuitos de beleza oferecidos pelo Senac RJ. Nos dias 17 e 18, das 15h às 20h, serão disponibilizados cortes de cabelo masculino, tranças, higienização facial e limpeza de sobrancelhas. Na sexta-feira (17), também haverá maquiagem no mesmo horário. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, conforme a disponibilidade de vagas.

Além de oferecer lazer e entretenimento para moradores e turistas, o Festival Sesc de Inverno fortalece o calendário cultural de Búzios e impulsiona a economia local, movimentando o comércio e o setor de serviços durante os dias de programação.