Evento gratuito será realizado na RasaFoto: Reprodução
É HOJE/ Búzios recebe shows de Tiee e Tony Garrido no Festival Sesc de Inverno neste final de semana (17 e 18)
Evento gratuito será realizado na Rasa, com shows e programação cultural
É HOJE/ Búzios recebe shows de Tiee e Tony Garrido no Festival Sesc de Inverno neste final de semana (17 e 18)
Evento gratuito será realizado na Rasa, com shows e programação cultural
Coral Cantavento realiza concertos e exposição comemorativa em Búzios e São Pedro da Aldeia
Programação marca as comemorações pelos 50 anos do grupo com apresentações e mostra sobre sua trajetória
Medo de calote toma conta da Educação em Casimiro e pressão aumenta sobre Ramon Gidalte
Funcionários seguem sem salário, terceirizada cobra repasse da Prefeitura e crise ganha força nos bastidores políticos
Prefeitos se unem no Conderlagos e levam ao Estado uma lista de cobranças
Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
Alinhados, Hugo Leal e Marcelo Magno projetam Arraial do Cabo como capital das jubartes
Deputado federal elogia iniciativa da Prefeitura, promete apoio à captação de recursos e vê potencial para projeção internacional do município
Daniela Soares sobe o tom e manda recado aos críticos durante entrega da nova frota
Em entrevista exclusiva, prefeita de Araruama defendeu os investimentos na Saúde, rebateu críticas da oposição e confirmou novos projetos para a rede municipal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.