Costão Rochoso em BúziosFoto: Reprodução
Casal de turistas argentinos fica ferido após onda atingir costão rochoso em Búzios
Vítimas foram resgatadas por guarda-vidas e bombeiros e levadas ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé
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Prefeito Ramon Gidalte, de Casimiro de Abreu, é acusado de calote
Município é apontado como responsável pelo atraso nos repasses da Educação, enquanto profissionais seguem sem salário
Balcão de Empregos da Prefeitura de Búzios divulga vagas para Jovem Aprendiz
Oportunidades são destinadas a jovens de 18 a 21 anos com ensino médio completo; currículos devem ser enviados por WhatsApp
Carro colide contra poste em rotatória entre as rodovias RJ-106 e RJ-102, em Búzios
Acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (13); até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas da ocorrência
Festival Sesc de Inverno terá shows em Búzios, Rio das Ostras e outras cidades da Região dos Lagos
Evento será realizado entre 17 de julho e 2 de agosto, com programação de música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais em 27 localidades do estado
Balão de grande porte cai em área de mata na Baía Formosa, em Búzios
Estrutura metálica ficou espalhada pela vegetação; não houve feridos, e moradores alertaram para o risco caso o artefato atingisse áreas habitadas
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