Costão Rochoso em Búzios - Foto: Reprodução

Costão Rochoso em BúziosFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2026 17:57

Um casal de turistas argentinos ficou ferido na tarde desta terça-feira (14) após ser atingido por uma onda enquanto tirava fotos nas pedras da Ponta da Lagoinha, em Búzios. O acidente ocorreu por volta das 14h, durante o período de ressaca.

De acordo com o coordenador da Guarda-Vidas de Búzios, Frederico Tardelli, as equipes foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas com apoio do Corpo de Bombeiros. O casal foi retirado do costão rochoso e levado para uma área segura.

Em seguida, os bombeiros prestaram atendimento pré-hospitalar e encaminharam os turistas ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé para avaliação médica.

Segundo a Guarda-Vidas, o casal estava em uma parte elevada do costão quando foi atingido por uma onda. O homem foi lançado sobre as pedras e a mulher deslizou até a área conhecida como Lagoinha.

As vítimas sofreram escoriações pelo corpo. Conforme informou Tardelli, não houve registro de trauma na cabeça.

A Guarda-Vidas informou que o local possui placas de sinalização alertando sobre os riscos de acesso ao costão durante períodos de ressaca e orienta moradores e turistas a respeitarem as restrições para evitar acidentes.