Sérgio Ferreira dos Santos e Igenes Lopes Santos Filho - Reprodução

Sérgio Ferreira dos Santos e Igenes Lopes Santos FilhoReprodução

Publicado 14/07/2026 11:18

Búzios - O subsecretário municipal de Turismo de Armação dos Búzios, Sérgio Ferreira dos Santos, foi preso na manhã desta terça-feira (14) durante uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que investiga um suposto esquema de corrupção ligado à autorização de festas em embarcações no município. Também foi preso Igenes Lopes Santos Filho, conhecido como Geninho, ex-coordenador de Trânsito e Transporte de Búzios e atual presidente da CooperBúzios. Os dois são alvos de mandados de prisão preventiva já cumpridos pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) denunciou quatro pessoas pelos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, os denunciados cobravam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil para permitir a realização de festas náuticas sem a emissão formal de alvará e para deixar de fiscalizar os eventos. As apurações apontam pelo menos 38 episódios de corrupção, que teriam ocorrido entre janeiro de 2021 e março de 2026.

Além das prisões, a 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços dos quatro denunciados.

A pedido do GAECO/MPRJ, a Justiça também determinou a suspensão do exercício das funções públicas dos acusados e o sequestro de bens de cada um deles até o limite de R$ 500 mil, enquanto o processo segue em andamento.