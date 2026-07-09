Porções de maconha, crack e dinheiro durante diligências realizadasFoto: Reprodução
Homem é preso pela Polícia Civil após confessar venda de drogas em Búzios
Ação da Polícia Civil apreendeu porções de maconha, crack e dinheiro durante diligências realizadas nesta terça-feira (7)
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