Porções de maconha, crack e dinheiro durante diligências realizadas - Foto: Reprodução

Porções de maconha, crack e dinheiro durante diligências realizadasFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 15:10

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (7), em Armação dos Búzios. A abordagem aconteceu após agentes identificarem uma movimentação considerada típica do comércio de entorpecentes em um ponto da cidade.

De acordo com a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), os policiais realizaram um período de monitoramento antes de abordar L.S.A.. Durante a revista, foram encontradas porções de maconha e crack, além de dinheiro em espécie, que, segundo a investigação, seria proveniente da venda de drogas.

Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito confessou que estava comercializando os entorpecentes no local no momento da abordagem.

O elemento foi levado para a 127ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.