Turista que estava no veículo percebeu a saída de fumaça e desceu do bugreReprodução
Bugre de agência de turismo pega fogo em Búzios; ninguém fica ferido
Turista percebeu fumaça e deixou o veículo antes que as chamas se espalhassem; Corpo de Bombeiros foi acionado
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Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
Homem é encontrado morto com marcas de tiros e agressões em Búzios
Vítima não havia sido identificada até a publicação desta reportagem; caso será investigado pela Polícia Civil
Carcaça de baleia-jubarte é removida do Mangue de Pedras, em Búzios
Operação reuniu equipes municipais e especialistas em fauna marinha para retirar o animal e realizar o sepultamento seguindo protocolos ambientais
Dr. Serginho fortalece parceria com o Estado e inaugura sede do 8º CPA em Cabo Frio
Nova estrutura da Polícia Militar reforça presença do Estado na Região dos Lagos e consolida segurança como uma das principais bandeiras da gestão municipal
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