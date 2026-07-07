Turista que estava no veículo percebeu a saída de fumaça e desceu do bugre - Reprodução

Turista que estava no veículo percebeu a saída de fumaça e desceu do bugreReprodução

Publicado 07/07/2026 18:05

Búzios - Um bugre utilizado por uma agência de turismo pegou fogo nesta segunda-feira (6), em Armação dos Búzios. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações disponíveis, o turista que estava no veículo percebeu a saída de fumaça e desceu do bugre. Pouco depois, o fogo se espalhou pelo veículo.

Uma equipe da Supervisão de Posturas acionou o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local e controlou o incêndio.

O caso mobilizou agentes da fiscalização de Posturas e militares do Corpo de Bombeiros. As causas do incêndio não foram informadas.