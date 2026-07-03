Baleia morta sendo removidaFoto: Reprodução
Carcaça de baleia-jubarte é removida do Mangue de Pedras, em Búzios
Operação reuniu equipes municipais e especialistas em fauna marinha para retirar o animal e realizar o sepultamento seguindo protocolos ambientais
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Dr. Serginho fortalece parceria com o Estado e inaugura sede do 8º CPA em Cabo Frio
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Alexandre Martins fala em rádio, mira articulações políticas e endurece discurso contra oposição e desinformação
Búzios realiza programação do "Julho das Pretas" com atividades durante todo o mês
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Justiça concede medida protetiva à neta de Paulo Melo, que o acusou de abuso sexual
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