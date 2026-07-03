Baleia morta sendo removida - Foto: Reprodução

Baleia morta sendo removidaFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 16:21

A Prefeitura de Búzios realizou, na terça-feira (30), a remoção da carcaça de uma baleia-jubarte encontrada na localidade conhecida como Mangue de Pedras, na Praia de Manguinhos. A operação reuniu equipes de diferentes secretarias municipais, da Guarda Ambiental e instituições parceiras especializadas em fauna marinha.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (29), quando a carcaça do animal foi localizada. A partir daí, técnicos iniciaram a avaliação para definir a forma mais segura de realizar a remoção. Após análise conjunta, a operação foi programada para a terça-feira (30), em um horário compatível com as condições da maré.

A ação contou com o apoio da GEMM-Lagos, instituição responsável pelo atendimento a ocorrências envolvendo mamíferos marinhos nas regiões dos Lagos e Norte Fluminense. Durante os trabalhos, a área foi isolada para garantir a segurança da população.

Após a remoção, a carcaça foi rebocada e enterrada na Praia da Marina, local que já havia sido utilizado anteriormente para o sepultamento de outro animal da mesma espécie. O procedimento seguiu os protocolos técnicos e ambientais adotados para esse tipo de ocorrência.

Segundo a Prefeitura, a operação foi concluída sem intercorrências, resultado da atuação integrada entre os órgãos municipais e as instituições parceiras. O município destacou ainda a importância da cooperação entre os órgãos públicos e entidades especializadas para garantir respostas rápidas e adequadas em casos envolvendo a fauna marinha.