A programação é organizada pela Secretaria da Mulher em parceria com instituições da sociedade civil e da rede de proteção social.Foto: Reprodução
Búzios realiza programação do "Julho das Pretas" com atividades durante todo o mês
Agenda inclui feiras, rodas de conversa, oficinas, seminários e participação em encontros e marcha estadual
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Justiça concede medida protetiva à neta de Paulo Melo, que o acusou de abuso sexual
Decisão proíbe Ex-Deputado, o filho e a mãe da jovem de se aproximar ou contatar Maria Clara; caso corre em segredo de justiça
11ª Parada do Orgulho LGBT+ será realizada no dia 12 de julho em Búzios
Evento contará com concentração na Rua das Pedras e reunirá moradores, turistas e movimentos sociais em defesa dos direitos da população LGBT+
Daniela Soares acelera reestruturação da Saúde em Araruama
Obra da UBS de Paracatu faz parte do programa de modernização da rede municipal e deve ser entregue no segundo semestre
"Perdi a paciência": Serginho eleva tom contra concessionária de água e esgoto
Prefeito critica paralisação da ETE da Praia do Siqueira, reclama da qualidade dos serviços prestados pela Prolagos e cobra retomada da dragagem da lagoa
Prefeito promove reforma administrativa e muda comando da Educação em Arraial
Bernardo Alcântara vai assumir a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Com a alteração, quem passa a responder pela Educação será o atual vice-prefeito, Diego Silveira (MDB)
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