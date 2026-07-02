A programação é organizada pela Secretaria da Mulher em parceria com instituições da sociedade civil e da rede de proteção social. - Foto: Reprodução

A programação é organizada pela Secretaria da Mulher em parceria com instituições da sociedade civil e da rede de proteção social.Foto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 16:52

Búzios realizará ao longo do mês de julho a programação “Julho das Pretas”, em referência ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho.

A programação é organizada pela Secretaria da Mulher em parceria com instituições da sociedade civil e da rede de proteção social. Entre os parceiros estão o Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Organização Internacional para as Migrações (OIM/ONU Migração), Awon Omo Ashé, a Associação de Mulheres Negras Afrodescendentes da Rasa (SOMUNEAR), o Fórum Regional de Mulheres Negras da Baixada Litorânea – Região dos Lagos, o Turismo Étnico-Ecológico Quilombo Baía Formosa, a Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa e a AQUILERJ.

A programação começa nesta quarta-feira (2), com a Feira da Mulher Migrante – “A Negritude Migratória”, na Praça dos Ossos, das 14h às 20h. Às 16h, haverá apresentação de um grupo de mulheres migrantes da Escola de Música Villa-Lobos – Núcleo Avançado Tom Jobim.

Entre os dias 3 e 5 de julho, o Mercado do Pescador, na Praia Rasa, receberá o Arraiá do Mercado do Pescador, a partir das 16h.

De 6 a 9 de julho, representantes do município participarão do Encontro Estadual da Mulher Quilombola, realizado em Tamoios, distrito de Cabo Frio.

No dia 10 de julho, será realizada a roda de conversa “Saberes, Resistência e Geração de Renda com conceito da Economia Solidária das Mulheres Quilombolas e Negras”, das 14h às 16h, na Estrada Álvaro Emídio Gonçalves, nº 172, em Baía Formosa, em frente ao CRER VIP.

A agenda segue no dia 11 de julho com a participação no Encontro Regional de Mulheres Negras da Baixada Litorânea, em Iguaba Grande, às 13h.

No dia 17 de julho, a Casa da Mulher Buziana Alcinete, na Rasa, sediará a roda de conversa e Oficina de Abayomi com o tema “Ancestralidade, cuidado e futuro: o que queremos construir juntas?”, das 14h às 17h.

No dia 22 de julho, às 18h, será realizado o diálogo “Tradicionalidade Ancestral da Mulher Negra”, em formato on-line, por meio da plataforma Google Meet, com acesso pelos canais oficiais da Secretaria da Mulher.

Já no dia 24 de julho, das 14h às 17h30, o Auditório da Secretaria de Turismo receberá o Seminário da Mulher Negra Empreendedora e de Negócios, com o tema “Empreender também é saúde”.

Em 25 de julho, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, será realizada a segunda edição da Feira das Pretas, na Praça Santos Dumont, das 14h às 20h.

A programação será encerrada no dia 26 de julho, com a participação de mulheres do município na XII Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro. A concentração está marcada para as 9h, no Posto 2, em Copacabana.