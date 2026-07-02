11ª Parada do Orgulho LGBT+ - Foto: Reprodução

11ª Parada do Orgulho LGBT+Foto: Reprodução

Publicado 02/07/2026 16:27

A 11ª Parada do Orgulho LGBT+ de Búzios será realizada no dia 12 de julho, com concentração a partir das 14h, na Rua das Pedras, no centro da cidade.

O evento integra o calendário oficial de eventos do município e contará com apoio da Prefeitura na organização da logística e da estrutura para o percurso.

A programação é organizada pelo grupo Cores de Búzios, que informa que a edição deste ano tem como objetivo ampliar o debate sobre direitos humanos e promover a cidadania e o respeito à diversidade.

A expectativa é reunir moradores, turistas e representantes de movimentos sociais durante a programação.

Segundo a organização, a Parada também busca incentivar a ocupação dos espaços públicos como forma de inclusão, participação social e promoção da cidadania. O evento reúne participantes em defesa dos direitos da população LGBT+ no município.