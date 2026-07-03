Corpo encontrado em Búzios - Foto: Reprodução

Corpo encontrado em BúziosFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 16:39

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (2), na Rua Buganville, no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios.

De acordo com as informações iniciais, a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo e sinais de agressão.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e acionou a perícia. Equipes da Polícia Civil realizaram os procedimentos de investigação no local.

Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão auxiliar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias da morte. Até a publicação desta reportagem, a identidade do homem não havia sido divulgada oficialmente.

As circunstâncias do homicídio ainda são investigadas. Informações preliminares apontam que a vítima seria usuária de drogas e que teria sido citada em relatos sobre furtos a residências nos últimos dias no município.

No entanto, essas informações não foram confirmadas oficialmente pela Polícia Civil. O caso segue sob investigação para identificar a autoria, a motivação do crime e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.