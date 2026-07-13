orpo foi localizado na noite de sábado, na altura de Baía Formosa; caso será investigado pela Polícia CivilFoto: Reprodução
Homem é encontrado morto às margens da estrada entre Búzios e Cabo Frio
Corpo foi localizado na noite de sábado, na altura de Baía Formosa; caso será investigado pela Polícia Civil
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Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
Representação aponta suspeitas de nepotismo, "rachadinha" e nomeações de pessoas ligadas à ex-vereadora de Araruama
Homem é preso pela Polícia Civil após confessar venda de drogas em Búzios
Ação da Polícia Civil apreendeu porções de maconha, crack e dinheiro durante diligências realizadas nesta terça-feira (7)
Aprovação em alta embala novos anúncios de Marcelo Magno
Prefeito de Arraial anunciou R$ 250 milhões em licitações e explicou mudanças no secretariado durante entrevista
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