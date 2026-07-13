orpo foi localizado na noite de sábado, na altura de Baía Formosa; caso será investigado pela Polícia CivilFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Um homem foi encontrado morto na noite de sábado (11), às margens da estrada que liga Búzios a Cabo Frio, na altura da localidade conhecida como Bauer, no bairro Baía Formosa, em Armação dos Búzios.
De acordo com as informações, a vítima estava caída no chão e apresentava um grave ferimento na cabeça, com grande quantidade de sangue ao redor do corpo. A cena chamou a atenção de motoristas e moradores que passavam pelo local.
Até o momento, não há informações sobre testemunhas que tenham presenciado o ocorrido ou sobre as circunstâncias da morte.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual, que encaminhou o caso para a 127ª Delegacia de Polícia de Búzios. Após a perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Cabo Frio.
A Polícia Civil vai investigar o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar a causa do ocorrido.