Cantores que irão se apresentar no evento - Foto: Reprodução

Cantores que irão se apresentar no eventoFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:20

A 24ª edição do Festival Sesc de Inverno será realizada entre os dias 17 de julho e 2 de agosto em 27 localidades do estado do Rio de Janeiro.

A programação reúne mais de 500 horas de atividades, entre apresentações de música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais, com atrações gratuitas ou a preços populares.

Na Região dos Lagos e municípios próximos, o festival passará por Búzios, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Barra de São João, Silva Jardim, Tanguá e Sana, distrito de Macaé.

Em Búzios, a programação musical terá shows de Tiee, no dia 17 de julho, às 20h, e Cidade Negra, no dia 18, às 21h, na Praça do Inefi. Antes das apresentações, o público acompanhará os DJs Saddock, no dia 17, às 18h, e Erica, no dia 18, às 19h.

A programação inclui ainda o Ponto de Leitura, nos dias 17 e 18, das 14h às 18h; o Cortejo Encantadas, no dia 17, às 19h; o CHAP Circo-Show, no dia 18, às 19h; e a Intervenção Literária Lampejo, com Chama das Histórias, nos dois dias, às 18h. Em parceria com o Senac, serão oferecidos cortes de cabelo masculino, tranças, higienização facial, limpeza de sobrancelhas, nos dias 17 e 18, das 15h às 20h, além de maquiagem no dia 17, no mesmo horário.

Em Silva Jardim, os shows serão de Vou Pro Sereno, no dia 17, às 23h, e ImaginaSamba, no dia 18, às 23h, na Praça Amaral Peixoto. Antes das apresentações, se apresentam os DJs Vini Torres, no dia 17, e André Mutt, no dia 18, ambos às 21h.

Em Tanguá, a Praça Robson Siqueira receberá Suel, no dia 17, às 22h, e Pagode do Adame, no dia 18, às 22h. O DJ Marcelinho MG abre a programação nos dois dias, às 19h.

No Sana, distrito de Macaé, o Campo do Sana receberá o grupo Pop 3, formado por George Israel, Henrique Portugal e Charles Gavin, no dia 17, às 21h, e o cantor Lenine, no dia 18, às 21h. As apresentações serão antecedidas pelo DJ João Ferrari.

Nas semanas seguintes, o festival segue para Casimiro de Abreu e Rio das Ostras.

Em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, Negra Li sobe ao palco no dia 25 de julho, às 22h, e Thiago Martins se apresenta no dia 26, às 21h.

Na Praça Feliciano, no Centro de Casimiro de Abreu, Yan fará show no dia 1º de agosto, às 21h, e Tchakabum se apresenta no dia 2, às 22h. O DJ Sapucaia participa da programação nos dois dias.

Em Rio das Ostras, a Lagoa de Iriri receberá Léo Jaime, no dia 1º de agosto, às 21h, e Paula Fernandes, no dia 2, às 21h. Antes dos shows, haverá apresentação do DJ Saddock, às 19h. A programação também contará com o Ponto de Leitura, Pé de Poesia América Latina, Biscoitos da Sorte Poéticos, CHAP Circo-Show e Cortejo Encantadas.

O Festival Sesc de Inverno será realizado em Barra de São João, Búzios, Cabo Frio, Campos, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Conservatória, Petrópolis, Grussaí, Itaipava, Magé, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Penedo, Porciúncula, Porto Real, Raposo, Rio das Flores, Rio das Ostras, Sana, Silva Jardim, Tanguá, Teresópolis, Três Rios, Varre-Sai, Vassouras e Visconde de Mauá.

Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, destacou os impactos do evento para a região.

“Receber mais uma edição do Festival Sesc de Inverno em Rio das Ostras reforça o papel da nossa região como destino de cultura, lazer e turismo. Para nós, do Sindicomércio – que vemos de perto os resultados -, sabemos bem o quanto esses eventos movimentam economicamente as cidades. A programação atrai visitantes, movimenta hotéis, bares, restaurantes e o comércio em geral, gerando oportunidades para empreendedores e trabalhadores locais. Além do impacto econômico, o evento valoriza os espaços públicos e amplia o acesso da população a atrações culturais de excelência.”