Balão caido na mata - Foto: Reprodução

Balão caido na mataFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:09

Um balão caiu em uma área de mata próxima ao bairro Baía Formosa, em Armação dos Búzios, no último sábado (11). A estrutura chamou a atenção de moradores pelo porte e pelo risco de acidentes.

No vídeo, é possível ver a estrutura metálica do balão espalhada pela vegetação. O balão possuía uma armação de ferro utilizada para sustentar a tocha.

Apesar da queda, não houve registro de feridos nem de danos materiais, já que o artefato caiu em uma área de mata, distante de residências.

Moradores relataram que a situação poderia ter tido outro desfecho caso o balão tivesse atingido uma casa, uma pousada ou um local com circulação de pessoas.

O caso ocorre durante o período de festas juninas e julinas, quando esse tipo de ocorrência costuma ser registrado com maior frequência.

A queda de balões pode provocar incêndios em áreas de vegetação, imóveis e redes elétricas, além de acidentes envolvendo as estruturas metálicas.

A soltura de balões é proibida pela Lei nº 9.605/1998, que estabelece penalidades para quem fabrica, vende, transporta ou solta balões capazes de provocar incêndios.

As autoridades orientam que, ao encontrar um balão, a população não manuseie a estrutura e acione os órgãos competentes para que a remoção seja realizada.