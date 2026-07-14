Balão caido na mataFoto: Reprodução
Balão de grande porte cai em área de mata na Baía Formosa, em Búzios
Estrutura metálica ficou espalhada pela vegetação; não houve feridos, e moradores alertaram para o risco caso o artefato atingisse áreas habitadas
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Subsecretário de Búzios é preso por esquema de corrupção em festas náuticas
Sérgio Ferreira dos Santos e Igenes Lopes Santos Filho foram presos em operação do MPRJ na manhã desta terça-feira (14)
Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
Homem é encontrado morto às margens da estrada entre Búzios e Cabo Frio
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Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
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