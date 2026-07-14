Oportunidades são destinadas a jovens de 18 a 21 - Foto: Reprodução

Oportunidades são destinadas a jovens de 18 a 21 Foto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:41

Jovens de 18 a 21 anos que concluíram o ensino médio já podem se candidatar às vagas do programa Jovem Aprendiz oferecidas por meio do Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios.

Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp, no número (22) 99707-2077. As oportunidades são voltadas para quem busca a primeira experiência no mercado de trabalho.

O Balcão de Empregos atua como um elo entre trabalhadores e empresas, realizando a intermediação das vagas disponíveis e facilitando o acesso às oportunidades de emprego e qualificação profissional.

A Prefeitura de Búzios informa que não participa das etapas de seleção nem da contratação dos candidatos. Todo o processo é de responsabilidade das empresas contratantes, enquanto o Balcão de Empregos faz a conexão entre os jovens e os empregadores.