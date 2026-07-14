Acidente na RJ-106Foto: Reprodução
Carro colide contra poste em rotatória entre as rodovias RJ-106 e RJ-102, em Búzios
Acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (13); até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas da ocorrência
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Festival Sesc de Inverno terá shows em Búzios, Rio das Ostras e outras cidades da Região dos Lagos
Evento será realizado entre 17 de julho e 2 de agosto, com programação de música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais em 27 localidades do estado
Balão de grande porte cai em área de mata na Baía Formosa, em Búzios
Estrutura metálica ficou espalhada pela vegetação; não houve feridos, e moradores alertaram para o risco caso o artefato atingisse áreas habitadas
Subsecretário de Búzios é preso por esquema de corrupção em festas náuticas
Sérgio Ferreira dos Santos e Igenes Lopes Santos Filho foram presos em operação do MPRJ na manhã desta terça-feira (14)
Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
Homem é encontrado morto às margens da estrada entre Búzios e Cabo Frio
Corpo foi localizado na noite de sábado, na altura de Baía Formosa; caso será investigado pela Polícia Civil
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