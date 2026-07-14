Acidente na RJ-106 - Foto: Reprodução

Acidente na RJ-106Foto: Reprodução

Publicado 14/07/2026 15:31

Um carro perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste na manhã desta segunda-feira (13), na rotatória que liga as rodovias RJ-106 e RJ-102, no acesso à Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no sentido Búzios.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram informadas. Com o impacto da colisão, o veículo ficou danificado.

A ocorrência chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre a causa do acidente.