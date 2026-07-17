Coral Cantavento - Foto: Reprodução

Coral CantaventoFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2026 17:45

O Coral Cantavento realiza, nos dias 28 e 29 de julho, a série Concertos de Outono-Inverno em Armação dos Búzios e São Pedro da Aldeia. As apresentações integram a programação do Jubileu de Ouro do grupo e serão acompanhadas da Expo Cantavento 50 Anos, que reúne registros da trajetória do coral.

A programação começa na terça-feira (28), às 19h, no Gran Cine Bardot, em Armação dos Búzios. Na quarta-feira (29), também às 19h, o concerto será realizado na Casa de Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. No local, o público poderá visitar a exposição com documentos, fotografias e outros registros dos 50 anos de atuação do grupo.

O Coral Cantavento foi criado em 1974 como disciplina do curso de Letras da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cabo Frio (Ferlagos). A estreia oficial ocorreu em 1975. Posteriormente, o coral tornou-se atividade de extensão da instituição por cerca de duas décadas.

Após o falecimento do fundador e maestro Rui Capdeville, o grupo passou a atuar de forma independente e atualmente é coordenado pela diretoria formada por Ana María Carranza de Harguindeguy, Fábio de Souza e Silva e Bernardete Marques dos Santos de Souza, sob a regência do maestro Ricardo Aigner.

Ao longo de sua trajetória, o coral realizou apresentações em diferentes cidades do Brasil e no exterior e promove os Encontros Internacionais de Corais de Cabo Frio, que chegam à 37ª edição em 2026.

O grupo também participou do resgate de manifestações culturais realizadas em Cabo Frio, como as Festas Caipiras entre 1999 e 2006, além de contribuir para a formação de outros corais na Região dos Lagos.

Entre os reconhecimentos recebidos estão o título de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, concedido pela Lei nº 6.561/2013, a Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Cabo Frio, em 2023, e o título de Patrimônio Imaterial do Município de Cabo Frio, instituído pela Lei nº 3.987/2024.

As comemorações do Jubileu de Ouro acontecem ao longo do período de 2024 a 2026. Em 2025, a Expo Cantavento 50 Anos foi apresentada na Casa de Cultura e Museu José de Dome – Charitas. Neste ano, a mostra será realizada no Gran Cine Bardot e na Casa de Cultura Gabriel Joaquim dos Santos.