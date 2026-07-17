Foragido Preso - Foto: Reprodução

Foragido PresoFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2026 18:13

Um homem foragido da Justiça, investigado pelos crimes de roubo e associação para o tráfico de drogas, foi preso nesta quinta-feira (16), em Armação dos Búzios. A ação foi realizada por policiais civis da 127ª Delegacia de Polícia, que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

A prisão aconteceu na Avenida José Gonçalves, após um trabalho de inteligência desenvolvido pela equipe da delegacia. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Armação dos Búzios.

De acordo com as investigações, o suspeito integra um grupo criminoso apontado como responsável por praticar roubos e intimidar moradores da região. Ainda segundo a Polícia Civil, a organização utilizava a influência de integrantes do tráfico de drogas para impor medo à população e ampliar seu domínio na localidade.

Após a prisão, o homem foi levado para a 127ª DP e, em seguida, transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros integrantes do grupo criminoso.