Programação gratuita começa às 8h e reúne atividades físicas no canto direito da praia - Foto: Reprodução

Programação gratuita começa às 8h e reúne atividades físicas no canto direito da praia Foto: Reprodução

Publicado 17/07/2026 18:24

Armação dos Búzios realiza neste sábado (18), a partir das 8h, no canto direito da Praia de Geribá, o evento “Trilha + Funcional + Dança”, organizado pela Secretaria de Lazer e do Esporte. A programação é gratuita e aberta a moradores e visitantes.

O evento contará com trilha até o mirante, exercícios funcionais, aula de dança e ioga. As atividades serão realizadas em um único circuito ao longo da manhã.

Segundo a organização, a iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e utilizar os espaços naturais do município para ações de lazer e convivência.

A Secretaria de Lazer e do Esporte orienta que os participantes utilizem roupas leves, calçados adequados para caminhada, protetor solar e levem uma garrafa de água para hidratação durante a programação.